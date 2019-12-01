Minería, crimen y política: Cae hermano del exalcalde Arquímedes Oseguera y cuñado de la diputada Nalleli Pedraza, por extracción de minerales en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 20:28:45

Morelia, Mich., a 6 de diciembre de 2026.- La detención de un supuesto hermano del exalcalde de Lázaro Cárdenas Arquímedes Oseguera, por presunta extracción ilegal de minerales, reaviva el escándalo en torno al clan Oseguera. Pero esta vez el trasfondo es aún más delicado: quien fuera exalcalde y apareció en video con un capo narcotraficante hoy ostenta un cargo público.

De sospechoso de narco a funcionario público

El nombre de Arquímedes Oseguera se hizo público en 2014 tras la filtración de un video en el que aparece junto al capo Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, de la organización criminal Los Caballeros Templarios — grabación que fue clave en su detención.

Aunque fue sentenciado originalmente a prisión por presuntos vínculos con esa organización, en 2017 un tribunal le concedió un amparo y fue liberado.

Hoy, en 2025, no solo está libre: fue designado como Vocal Ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun), dependencia estatal encargada de coordinar los gobiernos municipales en Michoacán.

El negocio del “fierro” que alimentó al narco — y podría reavivarse

Durante los años más feroces del control de Los Caballeros Templarios, la exportación de mineral de hierro se convirtió en una de sus fuentes de ingresos más lucrativas. Entre 2012 y 2013 -años en los que Arquímedes dirigía el puerto michoacano-, las exportaciones desde Michoacán crecieron abruptamente, al mismo tiempo que muchos de esos minerales salían por el puerto de Lázaro Cárdenas, bajo rutas clandestinas que, según versiones, contaban con protección de autoridades.

Ese contexto de minería ilegal, crimen organizado y corrupción hoy converge con la estructura institucional del estado: quien fue señalado por esos vínculos, hoy coordina la fuerza pública del gobierno hacia los municipios. Asimismo, su esposa es la legisladora de Morena Nalleli Pedraza.

Un video que marcó un antes y un después

El video de 2014, en el que Oseguera aparece sentado junto a “La Tuta”, fue difundido públicamente como evidencia de posibles vínculos entre autoridades municipales y narcotráfico.

Ese documento sigue siendo un símbolo de lo que muchos llaman la infiltración del crimen en el poder local y su control sobre recursos estratégicos, como la minería.

El nuevo escándalo: cuando el poder institucional revive un pasado oscuro

Ahora, la detención del supuesto hermano por extracción ilegal de minerales — en un contexto donde la minería clandestina fue la base financiera del cartel — implica algo más que un nuevo arresto: sugiere que las redes criminales al parecer no solo sobrevivieron a la mano dura, sino que siguen vigentes.

Horas antes de la publicación de esta nota, la mañana del sábado Arquímedes Oseguera y Nalleli Pedraza desfilaban de guinda por las calles de la Ciudad de México apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum.