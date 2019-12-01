Miles de personas llegan al Zócalo para festejar 7 años de la 4T en el Poder

Miles de personas llegan al Zócalo para festejar 7 años de la 4T en el Poder
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 08:51:59
Ciudad de México, a 6 de diciembre 2025.- Miles de personas de diferentes puntos de la Ciudad de México y el país comienzan a abarrotar la plancha del Zócalo capitalino, a fin de estar presentes en la celebración de los siete años de la llegada del movimiento llamado Cuarta Transformación (4T) a la Presidencia del país.

Cabe mencionar que, se espera que en el evento estén presentes todas y todos los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, gobernadoras y gobernadores afines al movimiento, así como dirigentes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con el programa compartido por los organizadores de la celebración, se espera que los mariachis de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), interpreten varias canciones durante las primeras horas de la mañana.

Además, cerca de las 10:00 horas,en un templete frente a Palacio Nacional saldrá a cantar un grupo versátil del Ejército mexicano.

De igual forma, en punto de las 11:00 horas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, actual líder de la 4T, saldrá por la Puerta de Honor de Palacio Nacional, para dar un mensaje con motivo del séptimo aniversario de la llegada del movimiento fundado por el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador.

