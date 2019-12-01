Michoacán alcanza cifra histórica de más de 505 mil empleos formales en marzo

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- Michoacán alcanzó en marzo un total de 505 mil 642 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con este resultado, la entidad supera nuevamente el umbral de los 500 mil puestos, consolidando una de las cifras más altas registradas en el estado, informó la Secretaría de Desarrollo Económico.

Durante el primer trimestre del año, el empleo formal ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido, al pasar de 499 mil 842 puestos en enero a 501 mil 402 en febrero, hasta alcanzar su nivel más alto en marzo; cabe recordar que en octubre de 2025 Michoacán superó por primera vez los 500 mil empleos formales, marcando un precedente en la historia laboral en la entidad.

Dicha tendencia se acompaña de acciones concretas para fortalecer el sector laboral; ejemplo de ello son las ferias de empleo en distintos municipios. Estas iniciativas, enmarcadas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, buscan diversificar las oportunidades de inserción laboral y acercar vacantes formales a la población.

Al respecto, el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que “superar los 500 mil empleos formales no es un hecho aislado, es resultado de una política económica que está generando condiciones para la inversión y la generación de oportunidades. Hoy vemos cómo este crecimiento se traduce en más empleos para las y los michoacanos, y vamos a seguir fortaleciendo esta tendencia”.

El Gobierno de Michoacán continuará impulsando acciones para fortalecer el empleo formal, facilitar la vinculación laboral y consolidar condiciones que permitan el crecimiento económico con bienestar.