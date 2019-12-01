Michoacán albergará XXVI Encuentro Nacional de Pueblos Negros; persiste lucha por la visibilización

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 11:54:26

Morelia, Michoacán, a 07 de noviembre del 2025.- Los días 15 y 16 de noviembre se llevará a cabo el 26 Encuentro Nacional de Pueblos Negros, por primera vez en Michoacán; el evento se llevará a cabo en Playa Azul, Lázaro Cárdenas, y busca dar a conocer actividades culturales y académicas en el ámbito de este sector de la población.

Jeriel Vargas, integrante del colectivo AfroMichoacán, señaló que este colectivo se juntó hace aproximadamente un año y permite luchar por los derechos de la población afro del estado, que persiste como lucha principal la visibilización y el combate a la discriminación.

Para este encuentro se espera la llegada 350 personas afromexicanas del país, de estados como Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Ciudad de México, además de países invitados como El Congo, Costa de Marfil, Puerto Rico y Estados Unidos; se discutirá sobre electorales, desigualdades, feminismo, cambio climático, principalmente.

Se destacó que la población afromexicana comienza un nuevo decenio en el que se plantean nuevos objetivos para el movimiento, pero persisten los antes mencionados, además de la lucha por el autogobierno y acceso a oportunidades pues son privados de empleos, por ejemplo, por ser más morenos que otros mexicanos.

Se recalcó que la discriminación más intensa la viven grupos como Afromichoacan, Afrojalisco, Afrosinaloa y Afroguanajuato; asimismo, consideró que se debe reconocer que México está construido a partir de la herencia Mexicana, Europea y Africana.

Martín Cortés puntualizó que en Michoacán el Censo realizado por el INEGI en 2020 se autoadscribieron aproximadamente 73 mil personas, es decir, cerca del 0.5 por ciento del total; casi 16 mil en Morelia, Nuevo Urecho tiene también un porcentaje importante, mientras que hay dudas de la población registrada en Lázaro Cárdenas que solo se reportan cinco mil personas.

Cabe señalar que según datos del INEGI, los pueblos afromexicanos representan el 2.7 por ciento de la población mexicana.