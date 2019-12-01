Michoacán: Activan Plan DN-III-E para atender incendio forestal en Tzitzio

Michoacán: Activan Plan DN-III-E para atender incendio forestal en Tzitzio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 21:18:53
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Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- Ante el incendio forestal registrado en la zona de la Mesa de Tzitzio, autoridades federales desplegaron el Plan DN-III-E con la participación de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El siniestro ocurre dentro de un área natural protegida ubicada en el municipio de Tzitzio, donde se han intensificado las labores para evitar que el fuego continúe expandiéndose hacia otras zonas.

En coordinación con instancias civiles, el personal desplegado realiza trabajos de control y combate del incendio, con el objetivo de reducir riesgos para la población y los recursos naturales de la región en Michoacán.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de los protocolos de atención a emergencias, enfocados en brindar apoyo a la ciudadanía y hacer frente a los efectos ocasionados por fenómenos naturales.

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