Michis y lomitos entrevistarán a sus futuros humanos en feria de adopción de Rescatistas Independientes 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 13:49:12

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- Este domingo 9 de noviembre, el colectivo D.A.R.A.M.O.R Rescatistas Independientes de Michoacán volverá a llenar de esperanza el Parque 150 con una feria de adopción muy peculiar, los humanos podrán desfilar con sus mejores galas y sonrisas, en la esperanza de ser elegidos por un exigente jurado peludo.

Desde las 11:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, más de una veintena de gatos y perros estarán atentos, evaluando cuál humano merece ganarse su amor y su lealtad de por vida.

Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo, extendió la invitación a todos aquellos interesados en “agrandar la familia” y conocer a los pequeños peludos que ya están listos —emocional y físicamente— para dar lo mejor de sí.

“Ojalá pueda todos puedan venir, hemos tenido un incremento de casos de abandono y perros y gatos en situación de calle. Necesitamos que las personas se den la oportunidad de conocer las bondades de tener una adopción muchísimo antes que pensar en comprar un ejemplar”, señaló.

La vocera recordó que adoptar es una forma de altruismo, ya que, no solo se brinda un hogar a quien lo necesita, sino que también se apoya a las asociaciones protectoras al liberar un espacio para otro rescate, se frena la reproducción indiscriminada y, sobre todo, se salva una vida.

Por ello, Quijano Ravell hizo un llamado “a todos los humanos” a presentarse en la feria, para que los michis y lomitos puedan observarlos, olfatearlos y decidir quién será su nueva familia.

Todos los ejemplares estarán esterilizados, y la vocera enfatizó que la esterilización es una de las acciones más firmes contra la crueldad animal, al evitar el abandono y las muertes violentas que sufren muchos animales en la vía pública.

¡Te esperamos con tu mejor sonrisa!

POR UN MICHOACÁN LIBRE DE CRUELDAD ANIMAL

PRENSA ANIMALISTA DE MICHOACÁN