México y Panamá impulsan nueva etapa de cooperación con reunión entre Sheinbaum y Mulino

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 16:30:06

Ciudad de México, a 15 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, en un encuentro enfocado en fortalecer la relación bilateral y ampliar la colaboración en áreas estratégicas para ambas naciones.

Acompañado por su esposa, Maricel Cohen, el mandatario panameño sostuvo una reunión con la presidenta mexicana para impulsar acuerdos en materia de comercio, inversión, conectividad, infraestructura, seguridad, cultura, educación e innovación, con el objetivo de reforzar la cooperación y generar beneficios para ambos pueblos.

Previo al encuentro privado, Sheinbaum adelantó que abordarían asuntos económicos y logísticos de interés común, entre ellos el funcionamiento del Canal de Panamá y el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La mandataria indicó que el proyecto mexicano busca complementar las rutas comerciales internacionales y descartó que represente una competencia para el Canal de Panamá.

Con este encuentro, México y Panamá buscan consolidar una nueva etapa de confianza, cooperación y amistad, fortaleciendo la relación bilateral en distintos sectores de interés compartido.