México y Luxemburgo alcanzan acuerdo amistoso por caso del buque Zheng He

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 19:53:25

Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- El Tribunal Internacional del Derecho de Mar (TIDM) ordenó el cierre definitivo del litigio entre México y Luxemburgo relacionado con el buque Zheng He, luego de que ambos países alcanzaran una solución amistosa tras un proceso de negociación diplomática.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la resolución se logró gracias a gestiones diplomáticas del gobierno mexicano con el acompañamiento técnico de diversas dependencias entre ellas la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

El buque Zheng He, de bandera luxemburguesa, fue detenido en octubre de 2023 en el puerto de Tampico por incumplir disposiciones fiscales y aduanales mexicanas. Desde entonces, México sostuvo el caso debía resolverse dentro del marco legal nacional y ante las autoridades del país.

Sin embargo, el 4 de junio de 2024 Luxemburgo presentó el caso ante el TIDM al considerar que no se habían respetado sus derechos como Estado de abanderamiento del buque. Tras diversas rondas de negociación y diálogo entre las áreas jurídicas de ambas cancillerías, se logró regularizar la situación legal de la embarcación.

Las autoridades mexicanas señalaron que la participación del SAT fue clave para asegurar la correcta aplicación de las disposiciones fiscales y el pago de contribuciones relacionadas con comercio exterior, lo que permitió una recaudación cercana a los 400 millones de pesos.

Una vez resuelta la situación legal del Zheng He, México y Luxemburgo solicitaron conjuntamente al tribunal internacional el cierre del procedimiento, lo que marca la conclusión del caso tanto en el ámbito nacional como internacional.

La SRE reiteró su compromiso con el respeto al derecho internacional y con los mecanismos de solución pacífica de controversias, fundamentales para mantener relaciones diplomáticas constructivas entre países.