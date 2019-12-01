México y Japón acuerdan fortalecer su relación comercial y energética

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 21:27:26

Tokio, Japón, 13 de noviembre de 2026.- México y Japón acordaron fortalecer sus relaciones comerciales y ampliar su cooperación en temas de energía, luego de una reunión entre sus respectivos cancilleres, Roberto Velasco y Toshimitsu Motegi, realizada este viernes 13 de noviembre en Tokio.

Durante el encuentro, ambos funcionarios hablaron sobre nuevas oportunidades para aumentar el comercio entre los dos países, así como mantener la colaboración en el sector energético, incluido el petróleo.

También acordaron avanzar en la preparación de un diálogo económico que se espera realizar en 2027, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones y ampliar los acuerdos comerciales.

Otro de los temas abordados fue la atención al problema del sargazo en el mar del Caribe, para lo cual ambos países mantienen un proyecto de colaboración.