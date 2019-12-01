México y Guatemala refuerzan seguridad fronteriza y acuerdan impulsar conexión ferroviaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 20:00:22

Ciudad de Guatemala, Guatemala, a 16 de octubre de 2026.- Con el objetivo de mejorar la vigilancia en la frontera sur, agilizar el intercambio comercial y fortalecer la cooperación bilateral, México y Guatemala renovaron sus acuerdos en materia de seguridad y establecieron nuevas acciones para avanzar en proyectos aduaneros, migratorios y ferroviarios.

Los compromisos fueron formalizados durante la visita de trabajo del secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, a Guatemala, donde se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Carlos Ramiro Martínez.

Entre los principales acuerdos destaca la actualización del Memorándum de Entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-México (GANSEG), mecanismo que busca mejorar la coordinación entre ambos gobiernos ante los desafíos que comparten en la zona fronteriza.

En materia comercial, las autoridades acordaron avanzar en un plan piloto para el despacho conjunto de carga y en el reconocimiento mutuo de operadores económicos autorizados, además de impulsar mejoras en la operación de los cruces fronterizos para facilitar el traslado de mercancías.

La agenda también contempla dar continuidad a las propuestas de conexión ferroviaria entre ambas naciones, con la intención de fortalecer la infraestructura logística y ampliar las oportunidades de intercambio económico regional.

En el tema migratorio, los dos gobiernos refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para promover una movilidad segura y ordenada, con respeto a los derechos humanos y mejores condiciones de protección para las personas en tránsito.

Asimismo, acordaron celebrar el próximo 27 de noviembre la XIII Reunión Plenaria de la Comisión Binacional Guatemala-México, en la Ciudad de México, y realizar una visita a la zona fronteriza a principios de 2027 para revisar los avances en materia aduanera, ferroviaria y migratoria.