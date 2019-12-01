México solicitó a EEUU extradición del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, confirma Sheinbaum

México solicitó a EEUU extradición del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, confirma Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 13:19:08
Ciudad de México, a 2 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su gobierno solicitó a Estados Unidos la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien se encuentra detenido.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que las autoridades estadounidenses le comentaron a su administración que de momento el empresario y esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, se encuentra bajo investigación.

Además, comentó que es responsabilidad de la encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, o de quien se convierta en el titular de la dependencia, el indagar más sobre este caso.

“Sí está siendo investigado en Estados Unidos, está detenido por la información que nos dieron, y ahora que está la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, pues le preguntaremos que pueda indagar en este caso; y bueno, ya cuando quede el fiscal o la fiscal también que pueda indagar", explicó la jefa del Ejecutivo federal.

La gobernante recalcó que la postura de su gobierno es clara: no permitir impunidad, tanto en este caso como en otros expedientes relevantes.

