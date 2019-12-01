México se integra a la Red Iberoamericana de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres

La Antigua, Guatemala, a 4 de marzo de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la representación de la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, acudió a un encuentro de alto nivel realizado en La Antigua, Guatemala, donde 21 países y organismos internacionales decidieron crear la Red Iberoamericana de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres (IBERCORP).

Con esta iniciativa, México se integra a un mecanismo regional que busca fortalecer la coordinación para atender emergencias, tanto naturales como provocadas por el ser humano, mediante una estructura de cooperación permanente.

La participación del país permitirá reforzar la colaboración internacional y facilitar el acceso a mecanismos de cooperación para movilizar recursos ante situaciones de crisis. Además, contribuirá a que las estrategias de prevención estén alineadas con las mejores prácticas y políticas de gestión de riesgos en la región iberoamericana.

Durante las sesiones, impulsadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), se acordó que la red opere bajo un enfoque integral que abarque todas las etapas de la gestión del riesgo: anticipación, prevención, preparación, respuesta y recuperación.

Entre los acuerdos también se contempla la creación de grupos de trabajo para definir la gobernanza y los lineamientos estratégicos de la red. El proceso continuará con reuniones técnicas en Uruguay y concluirá en octubre de 2026 en Madrid, durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado.