México retrocede en evaluación mundial sobre justicia, seguridad y cumplimiento de las leyes

México retrocede en evaluación mundial sobre justicia, seguridad y cumplimiento de las leyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 23:01:08
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Ciudad de México, 22 de octubre de 2026.- México cayó cuatro posiciones en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP), al pasar del lugar 121 al 125 de un total de 143 países evaluados.

El país obtuvo una calificación de 0.39 sobre uno, por debajo del promedio mundial de 0.55. El informe revisa aspectos como el respeto a las leyes, el control de la corrupción, la seguridad y el funcionamiento de la justicia.

Uno de los resultados más bajos para México fue en justicia penal, donde ocupó el lugar 139 de 143 países. Esto significa que solo cuatro países quedaron por debajo en este rubro. También obtuvo posiciones desfavorables en ausencia de corrupción, con el lugar 135, y en orden y seguridad, donde quedó en el puesto 132.

En América Latina y el Caribe, México se ubicó en el lugar 28 de 32 países evaluados. Además, entre los 44 países considerados de ingresos medios altos, ocupó la posición 43, es decir, el penúltimo lugar.

El informe también señala retrocesos en aspectos relacionados con los derechos fundamentales, la libertad de expresión y la participación ciudadana. Los resultados muestran los retos que enfrenta el país para mejorar el cumplimiento de las leyes, la seguridad y el acceso a la justicia.

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