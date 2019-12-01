México restringe ingreso de aeronaves militares de EEUU: "Es mejor que vaya un avión mexicano", asevera Sheinbaum

Ciudad de México, a 21 de enero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que el ingreso de aviones militares de Estados Unidos al país solo se autorizará bajo “condiciones especiales”.

Lo anterior, luego de la polémica que generó el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Toluca, de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, cuya presencia fue vinculada a actividades de capacitación previamente no informadas de manera pública.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que la aeronave en cuestión, entró por decisión del Consejo Nacional de Seguridad y tuvo como objetivo trasladar a personal mexicano a Estados Unidos para recibir capacitación, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral.

No obstante, aclaró que el ingreso del avión no violó ninguna disposición legal, ya que no se trató del despliegue de tropas ni de instructores extranjeros en territorio mexicano, supuestos que sí requieren autorización del Senado.

Además, señaló que su gobierno decidió modificar el procedimiento, por lo que, a partir de ahora, cuando se trate de programas de capacitación en el extranjero, serán aeronaves mexicanas las encargadas de trasladar al personal, en lugar de permitir que aviones militares estadounidenses ingresen al país, salvo “bajo condiciones especiales de logística”.

“Lo que es mejor es que vaya un avión mexicano a Estados Unidos a dejar a quienes van a llevar la capacitación, a que venga un avión de los Estados Unidos a recogerlos. Entonces es mucho mejor y es una decisión que se ha tomado”, afirmó la jefa del Ejecutivo federal.