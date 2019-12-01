¿México reconoce al Estado palestino?, Sheinbaum explica posicionamiento nacional

Ciudad de México, a 22 de septiembre 2025.- En el marco de la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se espera que al menos 10 países reconozcan al Estado Palestino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo explicó el posicionamiento nacional al respecto.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que su administración reconoce a los dos Estados, Israel y Palestina, y condenó los actos de agresión que se han presentado desde octubre de 2023, en línea con lo que predicó el ex jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

“Y por supuesto, el reconocimiento de los dos estados: el Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento, esa es la posición que lleve el canciller y la posición que tenemos nosotros y es importante que se conozca”, comentó la gobernante.

Por otra parte, destacó que durante su administración se reconoció a la primera embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, “con todos sus derechos”. Asimismo, puntualizó que de antes se reconocían representantes diplomáticos, “pero no había habido embajadores”.

“La primera vez que reconocemos a un embajador, en ese caso embajadora de Palestina, con todos sus derechos como embajador, es en nuestro gobierno. La primera vez que un Presidente, una Presidenta, en este caso la Presidenta entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino, y se reconoce como embajadora a quien está fungiendo hoy como embajadora de Palestina, es con nuestro gobierno”, expresó la presidenta Sheinbaum.