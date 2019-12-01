¿México reconoce al Estado palestino?, Sheinbaum explica posicionamiento nacional

¿México reconoce al Estado palestino?, Sheinbaum explica posicionamiento nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 10:47:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 22 de septiembre 2025.- En el marco de la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se espera que al menos 10 países reconozcan al Estado Palestino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo explicó el posicionamiento nacional al respecto.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que su administración reconoce a los dos Estados, Israel y Palestina, y condenó los actos de agresión que se han presentado desde octubre de 2023, en línea con lo que predicó el ex jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

“Y por supuesto, el reconocimiento de los dos estados: el Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento, esa es la posición que lleve el canciller y la posición que tenemos nosotros y es importante que se conozca”, comentó la gobernante.

Por otra parte, destacó que durante su administración se reconoció a la primera embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, “con todos sus derechos”. Asimismo, puntualizó que de antes se reconocían representantes diplomáticos, “pero no había habido embajadores”.

“La primera vez que reconocemos a un embajador, en ese caso embajadora de Palestina, con todos sus derechos como embajador, es en nuestro gobierno. La primera vez que un Presidente, una Presidenta, en este caso la Presidenta entrega o recibe las cartas credenciales del Estado palestino, y se reconoce como embajadora a quien está fungiendo hoy como embajadora de Palestina, es con nuestro gobierno”, expresó la presidenta Sheinbaum.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece adolescente por presunta cirugía estética en Durango; pide su padre que se investigue el caso
Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz
Caen líder de grupo delincuencial de Tepito y seis más en operativos en el Valle de México
Arrojan granada de fragmentación a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Morelia; no estalló
Más información de la categoria
Septiembre, tercer mes del año con más asesinatos de mujeres en Michoacán: Suman 115 en el año
Agentes federales retienen a alcaldesa morenista en rancho de presunto criminal familiar de Caro Quintero, en Veracruz
Arrojan granada de fragmentación a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Morelia; no estalló
Militares dan de baja a al menos 4 pistoleros durante enfrentamiento en Teocaltiche, Jalisco
Comentarios