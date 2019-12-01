En Michoacán, en 11 meses, 40 adolescentes vinculados a procesos penales: FGE

Morelia, Michoacán, a 7 de julio 2026.- En su comparecencia ante medios de comunicación, el encargado del despacho de la FGE, Israel Vega Rodríguez, señaló que en el periodo analizado, el cual comprende desde agosto de 2025 al 3 de julio de 2026, se ha registrado la detención y procesamiento de un total de 40 menores de edad, a quienes se les han fincado responsabilidades legales de acuerdo con el marco normativo vigente.

El funcionario enfatizó que, previo a agosto de 2025, la estadística de judicialización para este sector de la población se mantenía prácticamente en ceros.

De la cifra total de adolescentes bajo procesos vigentes, la Fiscalía detalló el desglose de su situación legal: 21 adolescentes se encuentran bajo la medida cautelar de internamiento preventivo.

Así como 19 adolescentes enfrentan su proceso con medidas cautelares diversas o se encuentran en otra etapa del estado procesal.

Sentencias y Delitos de Mayor Impacto

Dentro del grupo en internamiento, las autoridades especificaron la aplicación de medidas de sanción definitivas vinculadas a los siguientes delitos: Homicidio calificado: 4 adolescentes cumplen una sanción de 3 años de internamiento; Homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa: 1 adolescente procesado; Secuestro agravado: 1 caso registrado; Homicidio calificado y delitos contra la salud: 1 adolescente con sanción de 2 años de internamiento; Violación equiparada: 2 adolescentes con sanción de 1 año de internamiento.

Alternativas de Medida Cautelar

Respecto a los 19 jóvenes que no están bajo internamiento preventivo, se informó que están condicionados a regímenes específicos que involucran la libertad asistida bajo supervisión directa de los padres o tutores, quienes asumen la corresponsabilidad de sus actos u omisiones.

Asimismo, se aplican restricciones como la prohibición de acercarse a las víctimas, la obligación de acudir mensualmente a firmar para el seguimiento de sus sentencias y el sometimiento obligatorio a tratamiento psicológico especializado para el control de impulsos agresivos.

La FGE reiteró que estas acciones buscan garantizar que los menores infractores asuman las consecuencias legales de sus actos, priorizando esquemas de reinserción y el debido seguimiento ordenado por los jueces competentes.