México pone en marcha el sistema de monitoreo de la Mariposa Monarca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 12:48:04

Ciudad de México, a 24 de marzo 2026.- El gobierno de México, a través de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y en coordinación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), puso en marcha el sistema de monitoreo para estudiar con mayor precisión los desplazamientos de dicha especie en el país.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), precisó que dicha herramienta, que contó con el apoyo técnico de Cellular Tracking Technologies y el Cape May Point Arts and Science Center, consiste en el sistema de marcaje BlueSeries.

“Es un transmisor de radio ultraligero con codificación digital, diseñado para marcar algunas de las especies migratorias más pequeñas del mundo”, explicó la dependencia federal.

Dicho dispositivo tiene un peso de 0.06 gramos y cuenta con un sensor con panel solar que mide aproximadamente cuatro centímetros, además de una antena.

Según lo compartido, el sensor permitirá al equipo de especialistas “conocer con precisión” el desplazamiento de esta especie en las colonias de hibernación y durante su migración de primavera, a través de la aplicación Project Monarch.

Para realizar el estudio se instalaron 175 sensores en comunidades y ejidos del Estado de México y Michoacán, y los especialistas emplearon una metodología que prioriza la integridad de la mariposa monarca para garantizar el bienestar de los ejemplares y el éxito de la investigación.

A cada artefacto se le asignó un código único vinculado al santuario de origen, por ejemplo, del ROS001 al ROS040 para El Rosario, lo que permite un seguimiento individual en la base de datos.

Los datos de seguimiento del proyecto muestran que nueve mariposas monarca cruzaron la frontera de Estados Unidos, cinco se encuentran en lo profundo del país y, por primera vez, mariposas marcadas en otoño se dirigen ahora hacia el norte en la etapa de regreso, de acuerdo con los resultados que se han obtenido.