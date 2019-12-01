México participa en segunda reunión de sherpas del G20 en Washington

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 22:30:35

Ciudad de México, 2 de julio de 2026.- La subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez, participó en la segunda reunión de sherpas del G20, realizada los días 29 y 30 de junio en Washington, D.C., donde los países miembros analizaron estrategias para fortalecer la cooperación económica internacional.

Durante el encuentro, celebrado bajo la presidencia estadounidense del G20, los participantes analizaron temas como el impulso al comercio, el crecimiento económico, el aprovechamiento de las tecnologías emergentes y el fortalecimiento de la seguridad energética.

En representación de México, Mercado Pérez destacó la importancia de promover mecanismos de cooperación que favorezcan un desarrollo más equitativo, especialmente para los países en desarrollo, además de impulsar acciones que contribuyan a reducir brechas y fortalecer las capacidades productivas.

La funcionaria también mencionó el papel de la innovación como motor de transformación económica y social, al señalar que su desarrollo debe estar acompañado de políticas que garanticen un acceso equitativo y un impacto sostenible.

Asimismo, afirmó la disposición de México para mantener un diálogo abierto con la presidencia estadounidense y los demás integrantes del G20, con el objetivo de alcanzar acuerdos que respondan a los desafíos globales.

Además como parte de su agenda de trabajo, sostuvo reuniones bilaterales con representantes de diferentes países como: Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Japón, Reino Unido, la Unión Africana y la Unión Europea, a quienes expresó el interés de México por asumir la presidencia del G20 en 2029.

Finalmente la reunión forma parte de los trabajos preparatorios rumbo a la Cumbre de Líderes del G20, que se llevará a cabo en diciembre próximo en Miami, Florida.