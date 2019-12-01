México no ha recibido solicitud para que Irán traslade partidos del Mundial 2026: Gabriela Cuevas

Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- La representante de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Gabriela Cuevas, informó que hasta el momento no existe ninguna comunicación formal, ni por escrito ni por llamadas, para que Irán traslade a México los partidos que disputaría en Estados Unidos durante el Mundial.

Cuevas señaló que, por ahora, no se ha recibido ninguna solicitud oficial relacionada con un posible cambio de sede para los encuentros de la selección iraní dentro del torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, explicó que se presentaron algunas dificultades derivadas del conflicto en Medio Oriente para la emisión de visas a integrantes de la selección de Irak. Sin embargo, destacó que la gran mayoría de los jugadores ya cuenta con el documento necesario para ingresar al país y disputar el partido de repechaje correspondiente.

La funcionaria hizo estas declaraciones al referirse a los preparativos relacionados con los compromisos internacionales vinculados al proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.