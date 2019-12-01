México llega con deuda a la conmemoración del 8M; son más de 6 mil feminicidios en los últimos siete años

Ciudad de México, 8 de marzo del 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, cifras oficiales señalan que en México se han registrado 6 mil 440 feminicidios entre enero de 2019 y enero de 2026, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el informe, las entidades con mayor número de casos en ese periodo son Sinaloa, Ciudad de México y el Estado de México.

El reporte también advierte que 635 víctimas de feminicidio eran niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años, lo que refleja el impacto de la violencia de género en edades tempranas.

Ante esta situación, María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que actualmente existe preocupación por posibles retrocesos en las políticas de protección hacia las mujeres.

“La situación que observamos no refleja un fortalecimiento del Estado frente a la violencia feminicida, sino un debilitamiento de los mecanismos que se construyeron tras años de lucha”, afirmó.

La activista advirtió que eliminar la obligatoriedad de informes, centralizar decisiones sin mecanismos de rendición de cuentas y plantear el retiro de Alertas de Violencia de Género sin evaluaciones públicas y técnicas podría representar un retroceso en la defensa de los derechos de las mujeres.

