México limita periodo de exención de impuestos a la FIFA para la Copa del Mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 07:57:15

Ciudad de México, a 23 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que la exención de impuestos otorgada a la FIFA por la organización del Mundial de Fútbol 2026 en México se limitó a un periodo de un año.

En ese sentido, la mandataria mexicana explicó que dicha exención se dio por un acuerdo firmado en 2018, cuando se otorgó la sede de la Copa a México, Estados Unidos y Canadá, es decir, durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

De igual forma, agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisó el acuerdo y redujo a un año la exención de impuestos al organismo regulador del futbol mundial.

“Emitió la SHCP un comunicado muy importante, porque fue al revés: o sea, se había firmado algo (…) para que se llevara a cabo el Mundial en México, que daba varios años de exención de impuestos”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

En ese sentido, la dependencia federal informó que, en coordinación con diferentes autoridades, ha sostenido mesas de trabajo con la FIFA y Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) desde el inicio del Gobierno de la presidenta Sheinbaum.