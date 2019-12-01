México, Guatemala y Belice crean el Gran Corredor de la Selva Maya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Agosto de 2025 a las 08:14:06

Calakmul, Campeche, a 16 de agosto 2025.- La presidenta México, Claudia Sheinbaum Pardo y sus homólogos de Guatemala, Bernardo Arévalo de León y de Belice, José Antonio Briseño, firmaron un acuerdo trilateral para preservar 5.7 hectáreas del Corazón de Mesoamérica.

Lo anterior a través de la creación de un nuevo Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya(CBGSM), con el cual se busca proteger a 7 mil especies, 200 en categoría de riesgo, 50 prioritarias y 250 endémicas de México.

“Debemos sentirnos orgullosos de poder decirle al mundo: juntamos nuestra voluntad para preservar y restaurar el legado de esta riqueza biológica y cultural extraordinaria. El acuerdo de hoy es histórico, es hermoso. Gracias presidente Arévalo, gracias primer ministro Briseño. ¡Que viva Belice! ¡Que viva Guatemala! ¡Y que viva México!”, resaltó la mandataria mexicana en una conferencia de prensa conjunta.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal reveló que la República Mexicana decidió pasar a la segunda fase del programa Sembrando Vida, en algunas regiones de Guatemala y Belice.

Lo anterior, como una forma concreta de cooperación que impulse el desarrollo rural, proteja a los ecosistemas y mejore las condiciones de vida de los habitantes de la zona.