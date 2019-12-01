México evalúa imponer aranceles a países sin tratado comercial, anuncia Sheinbaum

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno evalúa la posibilidad de imponer aranceles a países con los que no se tiene un tratado comercial, como lo es China.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal explicó que la posible aplicación de los gravámenes sería en el marco de la estrategia de economía federal, conocida como Plan México.

“Sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país”, apuntó la mandataria mexicana.

En ese sentido, la gobernante señaló que anunciará esta medida “en su momento” y aclaró que esto es parte de lo que su administración realiza desde el principio, por lo que “no es nuevo”.

Además, recordó que en diciembre pasado la República Mexicana puso aranceles a la importación textil a todos los países con los que no se tiene tratado comercial, a través de un decreto anunciado por la Secretaría de Economía.