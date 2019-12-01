“México está de moda”: Sheinbaum presume récord turístico en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 12:49:22

Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el país vive un momento clave en materia turística, al destacar que en enero de 2026 se alcanzó un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que México se ha convertido en uno de los destinos más atractivos a nivel global, no solo por su oferta cultural, sino también por su relevancia internacional.

De acuerdo con cifras oficiales, en el primer mes del año se registraron 8.84 millones de visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 10% respecto a 2025. En tanto, la llegada de turistas internacionales alcanzó los 4.29 millones, un aumento del 8.6%.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la derrama económica también marcó un máximo histórico, superando los 3 mil 477 millones de dólares, un crecimiento del 3.9% en comparación con el año anterior.

Además, destacó el aumento en la llegada de cruceristas a puertos del país, con 1.28 millones de pasajeros (10.6% más), así como una derrama de 111.7 millones de dólares.

En el rubro aéreo, los vuelos nacionales transportaron a 5.18 millones de pasajeros (+2.2%), mientras que los internacionales sumaron 5.80 millones (+2.5%). También se reportó un incremento en visitas a museos y zonas arqueológicas, además del uso del Tren Maya, que movilizó a más de 13 mil turistas extranjeros.

En total, durante enero, 16.6 millones de personas transitaron por aeropuertos del país, mientras que el turismo nacional creció 6%, con 8.7 millones de viajeros hospedados en hoteles.