México elevará a la CIDH protesta por muertes de connacionales bajo custodia de ICE: Sheinbaum

México elevará a la CIDH protesta por muertes de connacionales bajo custodia de ICE: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 10:47:32
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Ciudad de México, a 31 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que su gobierno elevará el nivel de protesta por las muertes de 14 connacionales bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que su administración ya no se limitará al envío de notas diplomáticas, sino que se realizarán diversas acciones, como llevar esos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Igualmente la mandataria mexicana indicó que México busca sumarse, bajo la figura de amicus curiae (amigo de la corte), a una demanda que una organización de litigios públicos y apoyo legal presentó contra el Gobierno estadounidense por las inadecuadas condiciones en los centros de detención y la falta de garantías contra los indocumentados ahí recluidos.

Además, dio a conocer que se realizaría una conferencia de prensa en el consulado de Los Ángeles, donde personal del Servicio Exterior Mexicano daría los detalles de la estrategia que se emprenderá para ser más enfáticos en la protesta gubernamental por el fallecimiento de paisanos a manos de la autoridad migratoria estadunidense.

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