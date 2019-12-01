México debe mejorar su desempeño anticorrupción para no desperdiciar su ventaja geopolítica: ICC México

Ciudad de México, 12 de febrero del 2026.- México tiene un enorme potencial económico y geopolítico; sin embargo, mientras no mejore de manera sustancial su desempeño en materia de corrupción, ese potencial seguirá parcialmente desaprovechado, advirtió la International Chamber of Commerce México (ICC México), tras conocerse los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparency International.

El organismo subrayó que combatir la corrupción no es un tema reputacional, sino una condición indispensable para atraer inversión, generar empleos de calidad y mejorar la vida de las y los mexicanos.

México no está colapsando, pero tampoco está logrando las transformaciones necesarias para revertir de fondo la percepción de corrupción, ya que, en los últimos años, el país ha mostrado un deterioro en su posición dentro del ranking internacional, lo que refleja un problema estructural no resuelto.

El impacto de este estancamiento es tangible: la corrupción erosiona la confianza ciudadana, eleva los costos de hacer negocios, desincentiva la inversión y debilita el crecimiento económico, en un momento en el que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y uno de los destinos naturales para procesos de nearshoring.

En la medición 2025, México obtuvo 27 puntos sobre 100, un punto más que el año anterior. No obstante, este avance marginal no se tradujo en una mejora real de fondo, ya que el país traía una baja de cinco puntos respecto de 2023, muy lejos de los niveles que se requieren para fortalecer su competitividad y generar confianza.

La ICC México explicó que esta aparente contradicción —subir un punto, pero no mejorar su posición relativa— se debe a que otros países avanzaron a un ritmo mayor, lo que confirma que México no está progresando al paso que exige el entorno global.

El informe regional sobre las Américas indica que la región mantiene un promedio de apenas 42 puntos sobre 100 y que, desde 2012, 12 de los 33 países evaluados han empeorado considerablemente. En este contexto, México es identificado como uno de los países donde la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política, fomentando la impunidad y debilitando las instituciones.

Asimismo, evaluaciones internacionales coinciden en que México es actualmente el país peor evaluado en materia de corrupción dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), situación que representa un serio obstáculo para atraer inversión, impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población.

La ICC México recordó que desde el inicio del actual sexenio se han anunciado propuestas para una reforma estructural del Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, hasta ahora no existe una ruta clara, pública y medible, con plazos, objetivos y mecanismos de evaluación, que permita conocer cómo se pretende transformar este sistema y hacerlo verdaderamente funcional.

Para el organismo, los recientes casos de corrupción detectados a nivel municipal, estatal y nacional evidencian que el problema atraviesa partidos, regiones y niveles de gobierno, y que su impacto es directo sobre la actividad empresarial, la inversión y la cohesión social. Estos casos no deben verse como hechos aislados, sino como síntomas de la necesidad de una estrategia nacional integral, coordinada y medible.

El gran pendiente para México es pasar del diagnóstico a la acción, como lo afirma el propio IPC, el cual subraya que los países que logran avances sostenidos son aquellos que impulsan reformas concretas orientadas a fortalecer un poder judicial independiente, proteger las libertades civiles, asegurar altos estándares de transparencia en la contratación pública y combatir de manera frontal a las redes criminales y su influencia en la vida política.

En línea con el llamado global impulsado por Transparency International, la International Chamber of Commerce y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la ICC México exhortó a las empresas que operan en el país a colocar la integridad en el centro de su estrategia de negocio, fortaleciendo sus programas anticorrupción, su debida diligencia en cadenas de suministro y su participación en iniciativas de acción colectiva que eleven los estándares del mercado.

Mejorar el desempeño de México en los índices internacionales de corrupción no es un tema de imagen: es una condición indispensable para atraer inversión, generar empleos de calidad y construir un país con mayores oportunidades para todas y todos los mexicanos.