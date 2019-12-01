México avanza en negociaciones comerciales con Estados Unidos; buscan reducir aranceles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 22:39:22

Wisconsin, Estados Unidos, a 1 de octubre de 2026.- México y Estados Unidos mantienen conversaciones constantes para alcanzar nuevos entendimientos en materia comercial, particularmente en sectores que todavía enfrentan restricciones arancelarias, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante su participación en la reunión de ministros de Comercio del G20, realizada en Milwaukee, el funcionario señaló que las negociaciones con representantes estadounidenses han permitido acercar posiciones y atender distintos temas pendientes. Tras reunirse con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, afirmó que ambos países se encuentran cada vez más cerca de concretar nuevos acuerdos.

Ebrard destacó que México conserva una posición favorable en su relación comercial con Estados Unidos, país que concentra alrededor de 85 por ciento del comercio exterior mexicano. Añadió que las condiciones derivadas del T-MEC mantienen al país en una situación arancelaria competitiva frente a otras naciones.

Entre los asuntos prioritarios para México se encuentra la reducción de las restricciones que actualmente afectan a productos de acero y al sector automotriz. El secretario señaló que preservar las condiciones preferenciales para las exportaciones mexicanas es uno de los objetivos centrales de las conversaciones bilaterales.

Respecto a los recientes movimientos comerciales entre Estados Unidos y China, Ebrard sostuvo que estos no modifican las condiciones de México frente al mercado estadunidense, debido a las ventajas que mantiene el país dentro del marco del T-MEC.

El funcionario también planteó la necesidad de proteger a las empresas y los empleos mexicanos ante los cambios que atraviesa el comercio internacional. En este contexto, señaló que México busca fortalecer sus vínculos con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otras economías para ampliar oportunidades comerciales y defender sus intereses.

En el caso de la industria siderúrgica, Ebrard destacó la importancia de establecer mecanismos de trazabilidad que permitan identificar el origen del acero y evitar prácticas de triangulación o competencia desleal, particularmente ante el exceso de capacidad productiva que existe a nivel mundial.

Las negociaciones entre México y Estados Unidos forman parte del proceso de revisión del T-MEC, en el que ambos gobiernos han mantenido conversaciones sobre sectores estratégicos, cadenas de suministro, acero, aluminio y automóviles, entre otros temas.