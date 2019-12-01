Gobierno de México acusa a Grupo Salinas de abuso de consolidación fiscal; señala adeudo por más de 48 mil mdp

Ciudad de México, a 26 de septiembre 2025.- La titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Grisel Galeano García, señaló que Grupo Salinas, liderado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, abusó de la figura de consolidación fiscal, ante el adeudo de impuesto.

“Muestran un patrón de abuso de la figura de la consolidación fiscal; per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella. Y después de haber usado pérdidas durante años de empresas que fueron adquiriendo con el paso del tiempo, en la mayoría de los juicios se ha determinado que el SAT tiene la razón”, comentó.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, la funcionaria federal explicó “una historia de impuestos no pagados por un grupo empresarial”, que tiene “un adeudo fiscal muy grande”.

“Todo es en el mismo grupo empresarial, es una estrategia de grupo. En estos nueve asuntos, o en estos nueve diferentes casos tenemos un total, ya se acumuló de 48 mil 382 millones de pesos, como adeudo total. Si no se paga, se actualiza y entonces crece, y pues estos casos ya están a punto de fallarse en la Suprema Corte”, indicó la procuradora Galeano García.

Asimismo, la experta señaló que las cuatro empresas que conforman el consorcio no ha pagado impuestos desde el 2008, por lo que se espera que pronto se de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).