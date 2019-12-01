México activa protocolos consulares para apoyar a connacionales en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 15:15:07

Ciudad de México, 28 de febrero de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, desde ayer, las representaciones diplomáticas de México en Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano y Kuwait mantienen contacto permanente con la comunidad mexicana en la región ante la situación de inseguridad.

La Cancillería señaló que las embajadas continúan monitoreando el desarrollo de los acontecimientos y han activado sus protocolos de protección y asistencia consular tanto para connacionales como para familiares del personal diplomático mexicano.

Hasta el momento, las representaciones han atendido todas las consultas de mexicanos en la zona y, de acuerdo con la dependencia, no se tiene conocimiento de personas mexicanas directamente afectadas.

Asimismo, se reiteró la recomendación emitida por autoridades locales de permanecer en interiores, resguardarse en lugares seguros, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones oficiales.

La Secretaría también pidió a quienes tengan viajes programados revisar con su aerolínea el estatus de sus vuelos, debido a los cierres del espacio aéreo y a las interrupciones en distintas rutas de la región. Además, reiteró su recomendación de evitar viajar al Medio Oriente mientras persista la situación actual.

Números de atención consular

Las Embajadas de México en la región pusieron a disposición los siguientes teléfonos para casos de emergencia o asistencia consular:

Embajada de México en Irán: +989121224463

Embajada de México en Israel: 054-316-6717

Embajada de México en Jordania: 0778 00 0494

Embajada de México en Qatar: 3363 4450

Embajada de México en Arabia Saudita: +966557539374

Embajada de México en Kuwait: +965 9401 6333

Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

Embajada de México en Líbano: 03 044 598

Además, la Cancillería recomendó a los mexicanos que se encuentren en el extranjero registrarse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), con el fin de mantener comunicación directa con las autoridades consulares.