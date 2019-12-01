Menos de mil personas acaparan el 25% de la riqueza en México: ITO

Menos de mil personas acaparan el 25% de la riqueza en México: ITO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 12:19:32
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Ciudad de México, a 14 de abril 2026.- Un grupo menor a mil personas en México acapara el 25 por ciento de la riqueza total del país, mientras que la mitad de la población en mayor pobreza recibe solamente el 2%, de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio Fiscal Internacional (ITO), dirigido por el economista Gabriel Zucman.

Además, el reporte indicó que los mexicanos con riquezas superiores a 100 millones de dólares en conjunto acumulan 503 mil millones de dólares, prácticamente lo mismo que el producto interno bruto (PIB) combinado de Chile y Uruguay.

El análisis, que estuvo a cargo del especialista Vicente Silva, expone lo siguiente que mientras en los recientes 26 años la fortuna de los milmillonarios mexicanos ha aumentado más de 400 por ciento, la riqueza de la mitad de la población con menos recursos se quedó prácticamente estancada.

“México presenta una distribución del ingreso extremadamente desigual”, puntualiza el ITO. El uno por ciento más rico concentra 23 por ciento del ingreso nacional, mientras la mitad más pobre recibe 7 por ciento.

Además, el porcentaje más acaudalado posee 43 por ciento del patrimonio nacional y menos de mil personas acaparan cerca de 25 por ciento de la fortuna total del país, detalla en el informe.

Tan sólo Carlos Slim Helú y familia tienen el control de 125 mil millones de dólares; Germán Larrea y familia, de 67 mil 100 millones, y Alejandro Baillères y familia, de 19 mil 500 millones, establece el organismo.

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