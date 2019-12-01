Menor muere presuntamente por sarampión en Guerrero; sería la primera muerte por esa enfermedad en la entidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 08:59:23

Cochoapa el Grande, Guerrero, a 19 de febrero 2026.- Un menor de dos años perdió la vida presuntamente a causa del sarampión, en la que sería la primera muerte por esa enfermedad en el estado de Guerrero, informó la Secretaría de Salud de la entidad.

Según un comunicado oficial, el fallecimiento del niño se dio en la comunidad de Río Encajonado, municipio de Cochoapa el Grande.

En un primer momento, la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local, Beatriz Vélez Núñez declaró que había una muerte probablemente provocada por sarampión, sin embargo, indicó que el asunto todavía estaba por confirmarse.

Horas después, la dependencia sanitaria estatal emitió un comunicado en el que señaló que tras realizar el estudio epidemiológico al hermano gemelo del niño fallecido, se dio a conocer que el otro menor es positivo a “la prueba por biología molecular para sarampión”.

“En este contexto, por normativa la defunción del paciente se clasifica como defunción por asociación epidemiológica”, cierra la nota de prensa.

De confirmarse con los estudios de laboratorio, este sería el primer deceso en Guerrero provocado por los contagios de sarampión.