Médicos y enfermeras bloquean vialidad frente al IMSS de La Pradera, en Querétaro

Querétaro, Qro., 9 de octubre de 2026.- Con pancartas en mano, batas blancas y al grito unísono de consignas como “¡Pueblo escucha, también esta es tu lucha!” y “¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir!”, médicos, enfermeras camilleros y personal administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloqueó por completo el paso vehicular en Circuito Universidades, en ambas direcciones, a la altura del Hospital General Regional No. 2 (El Marqués), en la zona de La Pradera.

Los manifestantes exigen una respuesta inmediata de las autoridades federales ante condiciones laborales que califican como insostenibles.

Algunos trabajadores del IMSS El Marqués salieron, después de las 15:00 horas a mostrar su respaldo directo a los contingentes que mantienen bloqueos en vialidades estratégicas del país.

Durante el cierre de la vialidad, la situación generó momentos de fricción cuando algunos automovilistas molestos por el bloqueo comenzaron a reclamar el paso. Ante esto, los trabajadores de la salud se acercaron a los vehículos para dialogar pacíficamente, intentando convencer a la ciudadanía de que se trata de una causa noble y pidiendo su comprensión ante la gravedad de la crisis laboral y de insumos que motivó la protesta.

La movilización en La Pradera no es un hecho aislado, sino parte de una escalada que mantiene estranguladas las principales arterias viales del estado. El descontento cobró fuerza la noche del jueves pasado, cuando alrededor de 250 trabajadores del Hospital General No. 1 paralizaron la circulación sobre la emblemática Avenida Zaragoza y las inmediaciones con Paseo 5 de Febrero.

Aquella protesta nocturna desquició el tráfico metropolitano y sirvió como preámbulo para los cierres escalonados y paros de brazos caídos registrados en distintos puntos del territorio queretano, incluyendo demarcaciones como San Juan del Río.

El grito del personal de salud en Querétaro resuena en sintonía con un movimiento nacional que sacude a más de 15 estados de la república, como la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Jalisco, Puebla y Guerrero, donde los trabajadores instalaron plantones y marcharon hacia la Secretaría de Gobernación (Segob).

El detonante central de estas protestas a nivel nacional es el rechazo al incremento salarial ofrecido por las autoridades (calculado en un 2.9 por ciento), cifra muy distante al aumento de entre el 9.9 y 10 por ciento que exige la base trabajadora. Entre las principales peticiones que motivan el paro indefinido se encuentran los empleados denuncian que los tabuladores actuales no corresponden al nivel de riesgo, desgaste y responsabilidad de su labor cotidiana; acusan una crisis severa de desabastecimiento en hospitales, operando con carencias de medicamentos indispensables, equipo obsoleto y mobiliario en condiciones paupérrimas para atender a los derechohabientes y exigen certidumbre en sus esquemas de pensiones, revisión de políticas de Afores, cese al rezago en prestaciones y el pago de bonos extraordinarios prometidos.

Trabajan de brazos caídos

Ante las movilizaciones y el paro de brazos caídos, la delegación institucional del IMSS ha sostenido que los servicios médicos básicos y la atención en las áreas prioritarias continúan operando de manera normal para la derechohabiencia, buscando calmar los llamados de alerta entre la población.

Sin embargo, los agremiados advierten que las acciones de protesta e intermitencias continuarán de manera indefinida hasta que exista una mesa de negociación real que atienda de raíz sus demandas laborales.