Mauricio Kuri respalda a Claudia Sheinbaum en evento del 109 Aniversario de la Constitución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 13:57:04

Querétaro, Querétaro, 5 de febrero del 2026.- En el marco del 109 Aniversario de la Constitución de 1917, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, expresó un respaldo público a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al afirmar que cuenta con el apoyo de su gobierno para enfrentar los retos del país.

Desde el Teatro de la República, Kuri llamó a cerrar filas en favor de la estabilidad nacional y aseguró que la responsabilidad principal de los gobernantes debe ser con las futuras generaciones.

“Le refrendamos, doctora presidenta, ¡no está sola!, cuente con nosotros, lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad”, expresó el mandatario estatal.

Durante su mensaje, subrayó que no existe “presión ni compromiso justificable” que esté por encima del interés nacional y recalcó que la lealtad de los servidores públicos debe estar con la ciudadanía, particularmente con las hijas e hijos de México.

“Nuestra más alta lealtad debe estar con nuestros hijos”, declaró.

Kuri González añadió que, más allá de diferencias políticas, se trata de colaborar con quien conduce el rumbo del país, en un momento que exige unidad y responsabilidad institucional.