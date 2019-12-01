Mauricio Kuri pide sanciones más severas por crueldad animal tras fallo de la SCJN

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 19:37:51

Querétaro, Qro., 19 de marzo de 2026.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González reconoció que la sociedad hoy pide sanciones más severas para aquellas personas que comentan crimines, abusos y crueldad hacia los animales, luego de que se le cuestionara sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para reducir la sentencia al responsable del asesinato de los perros de rescate Athos, Tango y Balam.

El posicionamiento del gobernador ocurrió luego de que la SCJN perfila una resolución que podría disminuir de 10 a 4 años la pena impuesta al responsable del envenenamiento de los caninos, caso que se convirtió en un referente nacional en la defensa del bienestar animal.

Señaló que, si bien se trata de resoluciones de carácter jurídico, la sociedad demanda consecuencias más severas para quienes cometan este tipo de delitos.

"Yo sí creo que tenemos que hacer algo para que aquellas personas que lastimen a un ser viviente sí efectivamente tengan una consecuencia".

Advirtió que este tipo de determinaciones pueden debilitar los avances logrados en materia de bienestar animal, al tiempo que subrayó la necesidad de fortalecer la conciencia social y el marco legal con la iniciativa denominada 'Ley Oly' que tiene más de un año congelada en la Legislatura Estatal e invitó a los diputados a retomar el debate para su aprobación.

"Entiendo que son resoluciones jurídicas, pero hay una gran presión social hacia que haya una mayor conciencia para que los seres vivientes sean totalmente cuidados".

Indicó que su administración mantiene trabajo coordinado con los municipios para atender casos de maltrato animal y reforzar la prevención, especialmente entre jóvenes, a través de la promoción de valores y respeto hacia los seres vivos.

El caso de Athos, Tango y Balam, perros rescatistas que participaron en labores de búsqueda y salvamento, ha sido emblemático en la discusión pública sobre la crueldad animal en México, impulsando reformas legales en distintos estados.