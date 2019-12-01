Más de 70% de mexicanos consumen alcohol; empiezan en la pubertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 07:59:58
Ciudad de México, a 6 de enero 2026.- El 73.7 por ciento de mexicanos de entre 12 y 65 años ingiere o ha ingerido bebidas alcohólicas, de acuerdo con la  Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025.

Por lo anterior, varias organizaciones civiles (ONG´s), como la  Red de Acción sobre Alcohol (RASA), urgieron al gobierno federal a adoptar una política para disminuir la ingesta de esas sustancias.

La organización citó los números de la encuesta que, detalló, muestran un aumento significativo entre las mujeres, cuyo consumo inicial pasó del 62.6 por ciento al 69.3 por ciento en 2025.

Por otra parte, el consumo en los adolescentes registró una baja y se ubicó en 17.8 por ciento. No obstante, el uso generalizado de alcohol se mantiene como un “riesgo persistente” para el sistema sanitario, consideró la ONG.

Según la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, señala que el alcohol está vinculado directamente con más de 60 enfermedades, entre ellas cirrosis hepática, pancreatitis, distintos tipos de cáncer y daño neurológico.

Además es un factor de riesgo en más de 200 condiciones médicas y sociales, como enfermedades cardiovasculares, accidentes viales, violencia, suicidios, tuberculosis y VIH.

En ese sentido, RASA recalcó que a pesar de esos datos, el país carece de una Política Nacional sobre Consumo de Alcohol, lo que permite la venta sin restricciones claras de horarios, lugares o publicidad.

“Esta falta de regulación agrava el impacto de enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la obesidad y la diabetes, que ya afectan a una proporción elevada de la población”, advirtieron.

Noventa Grados
