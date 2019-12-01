Más de 40 candidatos buscan suceder a Gertz Manero en la FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:44:25
Ciudad de México, a 1 de diciembre 2025.- Un total de 43 personas se registraron ante el Senado de la República, como aspirantes a suceder a Alejandro Gertz Manero, como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Se dio a conocer que dentro de las personas aspirantes solo hay seis mujeres, entre ellas Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica del Ejecutivo, quien actualmente es la encargada del despacho.

Entre otros nombres que resaltan se encuentran el exadministrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer.

Cabe señalar que de la lista de aspirantes aprobados, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta del Congreso de la Unión deberá seleccionar al menos a 10 candidaturas para enviarlas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Subsecuentemente, la mandataria mexicana  elegirá  una terna que deberá presentar ante el Senado para continuar el proceso de elección de quien será titular de la FGR.

