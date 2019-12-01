Más de 350 mexicanos han sido evacuados de Medio Oriente, confirma SRE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 14:20:57

Ciudad de México, a 6 de marzo 2026.- Un total de 352 mexicanos han sido evacuados de distintos países del Medio Oriente, debido a la situación bélica que se desarrolla desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán.

A través de redes sociales, la dependencia federal detalló que los connacionales fueron evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

Asimismo, indicó que la mayoría de las movilizaciones se realizaron por tierra hacia países que cuentan con su espacio aéreo abierto.

“Nuestras embajadas en la región siguen atendiendo a las personas mexicanas que lo soliciten para identificar la ruta de salida más adecuada y segura”, añadió la Cancillería en redes sociales.

Cabe señalar que, hasta el momento, las autoridades no tienen constancia de que ningún mexicano haya visto afectada su integridad física por el conflicto en Oriente Medio.