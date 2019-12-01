Más de 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema entre 2018 y 2026, según el Banco Mundial

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2026.- En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, se presentaron los resultados del informe “Perspectivas macroeconómicas sobre la pobreza” del Banco Mundial, el cual reconoce que en México 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza al pasar de 43.9 millones de personas en 2018 a 26.6 millones en 2026.

“Esto es resultado de la política que comenzó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y esta política conocida por todas y todos ustedes: por el bien de todos, primero los pobres. Hoy se han mejorado las condiciones de vida de millones de familias, se ha recuperado el poder adquisitivo y los programas sociales llegan directamente a quien más lo necesita. El compromiso de los gobiernos de la Transformación es que el pueblo de México viva con Bienestar”, puntualizó la secretaria de Gobernación.

La subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, señaló que de acuerdo con el Banco Mundial, México logra una caída sostenida en la desigualdad, con una reducción de 3.4 puntos en el índice de Gini (medida para calcular la desigualdad de ingresos) al pasar de 46 puntos en 2018 a 42.6 puntos en 2024, además de que aumentó la esperanza de vida al nacer de 74.3 años en 2017 a 75.3 años en 2024.

Asimismo, detalló que la disminución de la pobreza en México se explica por dos motores: el aumento del ingreso laboral real —154 por ciento de incremento del poder adquisitivo respecto a 2018— que ha fortalecido el poder adquisitivo de los trabajadores y por la expansión de los Programas para el Bienestar, aunado a que proyecta una caída continua de la pobreza hasta 2028.

“De cumplirse esa proyección, en un periodo de 10 años la proporción de población en situación de pobreza se habrá reducido en 16.6 puntos porcentuales a partir de 2018; es decir, que en 10 años 18.7 millones de personas habrán dejado atrás este flagelo gracias a las políticas de la Cuarta Transformación”, agregó.

Señaló que los gobiernos neoliberales no lograron reducir la pobreza, ya que en 14 años la pobreza tuvo una disminución de apenas 8.5 puntos porcentuales al pasar de afectar al 55.1 por ciento de la población en el periodo del expresidente Vicente Fox a 46.6 por ciento a inicios del periodo del expresidente Enrique Peña Nieto. Mientras que, a partir del 2018 la reducción de este índice se intensifica y en tan solo ocho años de la Transformación descendió en 15.3 puntos porcentuales.

El asesor y coordinador de Asuntos Agroalimentarios Internacionales, Julio Berdegué Sacristán, explicó que de acuerdo con el reporte Panorama Social de América Latina y el Caribe de 2025 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2023 y 2024, América Latina redujo la pobreza en 12 millones de personas y la pobreza extrema en 5 millones de personas, de los que México aportó el 60 por ciento de esa disminución en pobreza y el 49 por ciento en pobreza extrema.

Destacó que tanto el Banco Mundial como la CEPAL confirman que a partir del 2018 con las políticas humanistas de la Cuarta Transformación se ha acelerado la disminución de la pobreza en México. Y recordó que la meta de la Presidenta Claudia Sheinbaum como parte de sus 100 compromisos es reducir la pobreza extrema del 5.3 por ciento al 3 por ciento al final de su gobierno.