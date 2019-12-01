Más de 150 emprendedoras se reunirán este domingo en la Mercadita Las Solidarias

Más de 150 emprendedoras se reunirán este domingo en la Mercadita Las Solidarias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 17:37:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026.- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, anunció la nueva edición de La Mercadita Las Solidarias, evento que reunirá a más de 150 emprendedoras este domingo 12 de abril de 2026 en la calzada de los Poetas Alfredo Maillefert del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Podrán encontrar una amplia variedad de productos como alimentos y bebidas, artesanías, bisutería, artículos para mascotas, higiene, salud y belleza, sublimados y personalizados, productos ecológicos, así como ropa y accesorios.  

La jornada también contará con una DJ local y una cantante invitada para ambientar el evento, un espacio para infancias con ludoteca, inflable, además de módulos informativos y de atención de la Seimujer, sobre registro de deudores alimentarios y violencia vicaria, charla de prevención de la violencia sexual y entrega de kits de gestión menstrual como parte de Jalo x Las Mujeres.  

Este encuentro tiene como propósito impulsar las ventas de los emprendimientos participantes y la apertura de nuevos mercados, asi como el fortalecimiento de proyectos productivos y el acceso directo de las asistentes a programas y recursos institucionales.

Además de la participación de emprendedoras de Morelia, esta edición reunirá a artesanas y expositoras provenientes de municipios como Aguililla, Ciudad Hidalgo, Chilchota, Indaparapeo, Maravatío, Nurio, Paracho, Pátzcuaro, Quiroga, San Lucas, Tarímbaro, Tingambato, Tzintzuntzan y Uruapan, entre otros, consolidando a Las Solidarias como un espacio representativo de la diversidad cultural, productiva y creativa del estado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver de una mujer en estado de descomposición en predio "La Beatilla" de Zamora, Michoacán 
Flamazo en el Metro de la CDMX, obliga a suspender temporalmente el servicio; no se reportan heridos
Recupera Policía Morelia camioneta robada tras asalto
Servicio social: solicitan apoyo para identificar a hombre víctima de homicidio localizado en la presa de Cointzio de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
A la cárcel 13 soldados por matar a dos niñas en Badiraguato, Sinaloa: Estado, Ejército y federación dijeron que fue enfrentamiento, pero le dieron 119 balazos a una familia; hasta Sheinbaum evitó hablar del caso
En 28 estados del país el diésel se vende por encima del precio pactado: Roza los 30 pesos por litro
Rescatan con vida a minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa
Choque entre autobús y tráiler deja dos muertos y ocho heridos en Tamaulipas
Comentarios