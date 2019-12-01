Más de 150 emprendedoras se reunirán este domingo en la Mercadita Las Solidarias

Morelia, Michoacán, 8 de abril de 2026.- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, anunció la nueva edición de La Mercadita Las Solidarias, evento que reunirá a más de 150 emprendedoras este domingo 12 de abril de 2026 en la calzada de los Poetas Alfredo Maillefert del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Podrán encontrar una amplia variedad de productos como alimentos y bebidas, artesanías, bisutería, artículos para mascotas, higiene, salud y belleza, sublimados y personalizados, productos ecológicos, así como ropa y accesorios.

La jornada también contará con una DJ local y una cantante invitada para ambientar el evento, un espacio para infancias con ludoteca, inflable, además de módulos informativos y de atención de la Seimujer, sobre registro de deudores alimentarios y violencia vicaria, charla de prevención de la violencia sexual y entrega de kits de gestión menstrual como parte de Jalo x Las Mujeres.

Este encuentro tiene como propósito impulsar las ventas de los emprendimientos participantes y la apertura de nuevos mercados, asi como el fortalecimiento de proyectos productivos y el acceso directo de las asistentes a programas y recursos institucionales.

Además de la participación de emprendedoras de Morelia, esta edición reunirá a artesanas y expositoras provenientes de municipios como Aguililla, Ciudad Hidalgo, Chilchota, Indaparapeo, Maravatío, Nurio, Paracho, Pátzcuaro, Quiroga, San Lucas, Tarímbaro, Tingambato, Tzintzuntzan y Uruapan, entre otros, consolidando a Las Solidarias como un espacio representativo de la diversidad cultural, productiva y creativa del estado.