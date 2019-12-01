Más de 120 mil mujeres asistieron a la marcha del 8M en la CDMX

Más de 120 mil mujeres asistieron a la marcha del 8M en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 08:17:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 9 de marzo 2026.- Más de 120 mil mujeres participaron en la mega marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), en la Ciudad de México, informó el Gobierno capitalino.

A través de un comunicado, las autoridades de la ciudad indicaron que la jornada inició en punto de las 10:00 horas desde la Glorieta de Amajac y diversos puntos de la capital y culminó en el Zócalo capitalino alrededor de las 20:30 horas.

Además, según el reporte oficial de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la manifestación se desarrolló de manera pacífica en su mayoría.

Por otra parte, el gobierno de la CDMX indicó que derivado de la marcha por el 8M, se implementó un operativo interinstitucional para garantizar el derecho a la libre expresión y la integridad de las asistentes, el cual incluyó lo siguiente.

  • Despliegue policial: Participaron 400 mujeres policías de la SSC CDMX equipadas con cascos, escudos y extintores.
  • Grupo de Diálogo: 500 integrantes de diversas áreas de la SECGOB (como la Comisión de Búsqueda y Atención a Víctimas) acompañaron la marcha para privilegiar el diálogo y evitar confrontaciones.
  • Atención médica: El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención en el lugar a 90 personas (73 civiles y 14 policías) por incidencias menores; ninguna requirió traslado hospitalario.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a cinco presuntos integrantes de grupo delincuencial en Ixtapaluca, Estado de México
Aseguran cerca de dos toneladas de presunto estupefaciente en operativo marítimo frente a Acapulco
Detienen a hombre por agredir a mujeres en marcha del 8M en Guanajuato
Mapa hallado en último escondite del "Mencho" revela estrategia de grupo delincuencial jalisciense en la Sierra-Costa de Michoacán
Más información de la categoria
Aseguran cerca de dos toneladas de presunto estupefaciente en operativo marítimo frente a Acapulco
Detienen a hombre por agredir a mujeres en marcha del 8M en Guanajuato
Vestida de princesa, menor de 9 años exige sentencia para su presunto violador en marcha del 8M en la CDMX
Mapa hallado en último escondite del "Mencho" revela estrategia de grupo delincuencial jalisciense en la Sierra-Costa de Michoacán
Comentarios