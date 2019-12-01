Más de 120 mil mujeres asistieron a la marcha del 8M en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 08:17:52

Ciudad de México, a 9 de marzo 2026.- Más de 120 mil mujeres participaron en la mega marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), en la Ciudad de México, informó el Gobierno capitalino.

A través de un comunicado, las autoridades de la ciudad indicaron que la jornada inició en punto de las 10:00 horas desde la Glorieta de Amajac y diversos puntos de la capital y culminó en el Zócalo capitalino alrededor de las 20:30 horas.

Además, según el reporte oficial de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la manifestación se desarrolló de manera pacífica en su mayoría.

Por otra parte, el gobierno de la CDMX indicó que derivado de la marcha por el 8M, se implementó un operativo interinstitucional para garantizar el derecho a la libre expresión y la integridad de las asistentes, el cual incluyó lo siguiente.