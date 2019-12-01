Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 13:55:24

Ciudad de México, a 25 de noviembre 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) destacó que 1 millón 210 mil 658 mujeres productoras han recibido apoyos directos y acompañamiento a través de los distintos programas destinados a los sectores agrícola, pecuario, pesquero y acuícola a nivel nacional.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), indicó que estos apoyos, impulsados por el Gobierno de México —encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo—, fortalecen su independencia económica como una herramienta clave para erradicar la desigualdad y la violencia en el sector primario.

Esta cifra representa el 38.15 por ciento del padrón total de personas beneficiarias en la República, que asciende a 3 millones 173 mil 186 productoras y productores atendidos al cierre de octubre de 2026, apuntó.

La Secretaría federal expuso que entre los programas prioritarios se encuentran Fertilizantes para el Bienestar, con la entrega de insumos gratuitos a 847 mil 534 productoras, es decir, el 39.83 por ciento de quienes participan en este esquema.

Asimismo, con Producción para el Bienestar se ha atendido directamente a 666 mil 917 mujeres con apoyos económicos, y se ha brindado acompañamiento técnico mediante las Escuelas de Campo a 66 mil 511 productoras para fortalecer sus capacidades de manejo agroecológico.

El impulso a la sostenibilidad y al rescate de cultivos nativos también refleja una amplia participación femenina, pues con Sembrando Vida se destinan apoyos económicos o en especie para los sistemas agroforestales de 138 mil 580 mujeres y en El Maíz es la Raíz participan 71 mil 74 mujeres (53.35 por ciento del total).

Los esfuerzos institucionales también se reflejan en proyectos comunitarios y de transformación alimentaria, como en el componente Maíz para Todos —donde 77.29 por ciento de quienes participan son mujeres— y Comaleras para el Bienestar, integrado por 219 mujeres que preservan la cultura alimentaria y generan ingresos propios.

En los sectores pesquero, acuícola y comercial, AGRICULTURA busca cerrar la brecha histórica de género para potenciar el desarrollo regional y a través de Bienpesca han sido apoyadas 42 mil 987 pescadoras y acuacultoras a octubre de 2026.

Mientras que Comercio Justo y Acopio para el Bienestar beneficiaron a 21 mil 929 y 21 mil 762 productoras, respectivamente, para asegurar mejores condiciones de venta e ingresos dignos.

De forma complementaria, añadió que en las campañas fitozoosanitarias e inocuidad agroalimentaria —operadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)— han participado 17 mil 252 mujeres; el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola (PEUA) beneficia a 9 mil 53 productoras y la Productora de Semillas para el Bienestar (Prosebien) ha apoyado a 2 mil 306 productoras con semilla de frijol.

Con estos resultados, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural refrenda este 25N su convicción de que el bienestar del campo mexicano avanza de la mano de las mujeres.

Por ello, AGRICULTURA continuará impulsando políticas públicas con perspectiva de género que aseguren igualdad de oportunidades, autonomía financiera y una vida libre de violencia para todas las productoras, pescadoras y trabajadoras del medio rural.