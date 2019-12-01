Martes de marchas en la CDMX: al menos siete movilizaciones podrían colapsar la circulación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 08:55:54

Ciudad de México, 3 de febrero del 2026.- Este martes se tienen previstas al menos siete concentraciones y movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, las cuales podrían generar afectaciones a la circulación vial, informó la agenda de movilizaciones sociales.

A las 10:00 horas, la Asamblea General Pilares acudirá al Zócalo capitalino, mientras que, de manera simultánea, la colectiva Las Tonantzin se manifestará en la alcaldía Gustavo A. Madero. Más tarde, a las 13:00 horas, esta misma colectiva realizará otra protesta en los Juzgados Penales de la CDMX.

A las 11:00 horas, el colectivo Génesis tiene programada una movilización frente al Poder Judicial de la Ciudad de México. A la misma hora, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela se concentrará en la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos.

Asimismo, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre Venustiano Carranza llevará a cabo un mitin en la Secretaría de Gobierno.

Por la tarde, a las 16:00 horas, el Movimiento Animalistas contra Abuso de la Autoridad se manifestará nuevamente en el Zócalo capitalino. Finalmente, a las 18:00 horas, diversos colectivos ciclistas realizarán un evento en el cruce de avenida Álvaro Obregón y avenida Insurgentes Sur.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía anticipar traslados, utilizar vías alternas y mantenerse informada a través de canales oficiales.