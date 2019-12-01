Mariposas monarca comienzan su recorrido hacia Michoacán; santuarios abrirán en noviembre

Mariposas monarca comienzan su recorrido hacia Michoacán; santuarios abrirán en noviembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 19:05:29
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Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- La llegada de las mariposas monarca a Michoacán está cada vez más cerca. Los primeros ejemplares de esta especie ya fueron observados en territorio mexicano, mientras avanzan hacia los bosques de oyamel donde pasarán los próximos meses durante el invierno.

Los primeros avistamientos de la temporada se registraron desde el pasado 5 de octubre en Coahuila. Desde entonces, miles de mariposas han continuado su recorrido hacia el centro del país, como parte de una migración que comienza en Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), estos insectos llegan a los sitios de hibernación durante los primeros días de noviembre, donde forman grandes colonias en las ramas de los árboles para protegerse de las bajas temperaturas.

En Michoacán, los principales lugares para observar este fenómeno son los santuarios de El Rosario, en Ocampo; Sierra Chincua, en Angangueo, y Senguio, que cada año reciben visitantes nacionales y extranjeros interesados en conocer la llegada de esta especie.

Para la temporada 2026-2027, los santuarios michoacanos tienen prevista su apertura al público el próximo 20 de noviembre. Mientras tanto, los encargados realizan trabajos de mantenimiento y preparan las instalaciones para recibir a los turistas.

La mariposa monarca recorre más de 4 mil kilómetros desde Norteamérica hasta los bosques mexicanos. Su estancia se prolonga hasta marzo, cuando comienza el viaje de regreso hacia el norte del continente para continuar con su ciclo reproductivo.

Las autoridades ambientales piden a los visitantes respetar los senderos, evitar hacer ruido y no tocar ni capturar a las mariposas, ya que cualquier alteración puede afectar su descanso durante los meses de invierno.

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