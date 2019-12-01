Marina y Defensa avanzan en producción de aviones no tripulados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 13:19:25
Ciudad de México, a 24 de septiembre 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), avanzan en la producción de aviones no tripulados, para combatir los drones utilizados por el crimen organizado y realizar labores de investigación, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En el caso de Marina, está muy vinculado con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con instituciones de investigación nacionales. Y en el caso de la Defensa, son ellos mismos quienes están desarrollando estos aviones no tripulados”, expuso la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recordó que en el país, la industria militar produce las armas y solo el Ejército mexicano tiene atribución para producir y para comprar en el extranjero, para llevarlas a las policías estatales y municipales.

“Hay dos proyectos muy importantes: uno de Marina y otro de Defensa para producir los propios aviones no tripulados. Ambas instituciones tienen proyectos de investigación y desarrollo para generar los propios aviones no tripulados”, compartió la gobernante.

