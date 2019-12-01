Marina retira 120 kilos de basura de la playa Cancuncito, en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 17:18:00

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 27 de junio de 2026.- Como parte de la Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030, personal de la Secretaría de Marina (Semar) realizó una jornada de limpieza en la playa Cancuncito, en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde se recolectaron 120 kilogramos de basura.

En las labores participaron elementos de la Décima Sexta Zona Naval, en coordinación con personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), instituciones del sector marítimo, Protección Civil y estudiantes de distintos planteles educativos.

Durante la jornada fueron retiradas botellas de vidrio, latas de aluminio, plásticos y otros residuos sólidos que se encontraban en la zona, con el objetivo de contribuir a la conservación de este espacio natural.

La Secretaría de Marina informó que este tipo de actividades también busca fomentar la participación de la ciudadanía y crear conciencia sobre la importancia de mantener limpias las playas y costas del país, a fin de prevenir la contaminación y proteger el entorno marino.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso con la preservación del medio ambiente y llamó a la población a sumarse a las acciones de cuidado de los ecosistemas costeros.