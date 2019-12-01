Marina realiza jornada de limpieza en playa Cancuncito, en Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 20:54:45

Lázaro Cárdenas, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y por conducto de la Décima Sexta Zona Naval, llevaron a cabo una jornada de limpieza en la playa Cancuncito, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas.

La actividad se realizó en coordinación con personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional y la Capitanía de Puerto Regional, quienes se sumaron a los trabajos de saneamiento del litoral.

Estas acciones forman parte de la Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México, impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo objetivo es promover el cuidado de los ecosistemas costeros y fomentar la participación ciudadana en su preservación.

Durante la jornada participaron elementos navales, personal de las instituciones involucradas y estudiantes de distintos centros educativos, quienes lograron recolectar alrededor de 60 kilogramos de residuos, entre botellas de vidrio, latas de aluminio, bolsas de plástico y otro tipo de basura.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividades buscan incentivar a la comunidad costera y a distintos sectores sociales a involucrarse en la protección del entorno, así como prevenir y revertir la contaminación en playas y costas del país.

Con estas acciones, la Semar reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente marino y con la promoción de una mayor conciencia social sobre la importancia de mantener limpias las playas mexicanas.