Marchas y protestas este miércoles en la CDMX: prevén afectaciones viales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 07:53:39

Ciudad de México, 18 de marzo del 2026.- Este miércoles 18 de marzo se tienen previstas dos marchas y al menos doce concentraciones en la Ciudad de México, lo que podría generar complicaciones en la circulación en distintos puntos de la capital.

Entre las principales movilizaciones, a las 9:00 horas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchará del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, donde instalará un plantón de tres días.

Más tarde, a las 16:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM también se movilizará desde el mismo punto con destino al Centro Histórico.

Desde temprana hora iniciarán otras protestas. A las 7:00 horas, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se manifestará en la Torre Ejecutiva de Pemex y posteriormente, a las 14:00 horas, en la Cámara de Diputados.

A las 8:30 horas, un grupo de personas afectadas por la CAME se concentrará sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez.

A las 9:00 horas, el Sindicato Mexicano de Electricistas tendrá un encuentro en su sede de Insurgentes Centro, mientras que el colectivo Tonantzin protestará en la Fiscalía capitalina.

Para las 10:00 horas, extrabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán en Plaza Tlaxcoaque, y a las 10:30 horas, trabajadoras sexuales independientes lo harán en el Congreso de la CDMX.

A las 11:00 horas, la organización Direct Action Everywhere protestará en el Consulado General de España, mientras que el Tribunal Internacional de Conciencia “Pueblos en Movimiento” ofrecerá una conferencia en el Centro Prodh.

Al mediodía, la colectiva Somos Ellas se concentrará en los juzgados del Reclusorio Oriente, y el Comité de Apoyo a Palestina de la UNAM realizará una actividad en Ciudad Universitaria.

Además, el colectivo Plataforma 4:20 llevará a cabo eventos en el Monumento a la Madre y más tarde en la zona de Iztacalco.

Durante el día, la organización 40 Días por la Vida mantendrá vigilias en distintas sedes de Marie Stopes México, ubicadas en colonias como Pedregal, Roma, Coyoacán, Condesa y Tlacotalpan.