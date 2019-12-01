Marcha y concentraciones afectarán la circulación vial este viernes en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 08:39:46

Ciudad de México, 27 de febrero del 2026.- Al menos una marcha y ocho concentraciones están previstas para este viernes 27 de febrero en la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

A las 11:00 horas, el Frente Antigentrificación CDMX realizará una marcha con motivo del Mundial 2026. El contingente partirá de la estación Chilpancingo de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México con destino a la Secretaría de Turismo, ambos ubicados en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Más temprano, a las 8:00 horas, el Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta llevará a cabo una jornada de expresión colectiva en Boulevard Nuevo León Puente y Chiapas Norte, en la colonia Santa Martha de la alcaldía Milpa Alta. A las 10:00 horas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM se manifestará en la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Para las 13:00 horas, el colectivo Plataforma 4:20 instalará una mesa informativa itinerante en el cruce de Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

A las 16:00 horas, el colectivo Músicos y Artistas por Palestina protestará en la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos, mientras que la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se reunirá en el Restaurante Mafalda, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo número 10, colonia San Lucas, en la alcaldía Coyoacán.

Más tarde, a las 17:00 horas, el Sindicato Único de Trabajadores de la UACDMX acudirá a una audiencia en el Tribunal Laboral del Poder Judicial de la Ciudad de México. A las 17:30 horas, el Clan Mariposas Negras realizará un evento en la Cineteca Nacional de México.

Además, durante el transcurso del día, el Movimiento de Regeneración Sindical colocará mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Autoridades capitalinas recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones y prever rutas alternas.