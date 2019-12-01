Marcha del 2 de octubre reúne a 8 mil personas; reportan daños e incidentes en el Zócalo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 22:35:36

Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- La movilización por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968 reunió a unas 8 mil personas y concluyó este jueves en el Zócalo de la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mayor parte de la jornada transcurrió de manera pacífica, aunque también se registraron daños y enfrentamientos durante el recorrido.

La marcha partió de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con dirección a la Plaza de la Constitución. Los primeros contingentes comenzaron a llegar al Zócalo alrededor de las 17:30 horas, mientras que horas después algunos grupos encapuchados protagonizaron disturbios en distintos puntos del Centro Histórico.

Según la SSC, alrededor de 200 personas con el rostro cubierto, ajenas a la organización de la movilización, portaron tubos, martillos, mazos y palos, con los que ocasionaron daños al mobiliario urbano, estaciones del transporte público y establecimientos comerciales a lo largo de calles como Ricardo Flores Magón, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo.

Ya en el Zócalo, los encapuchados lanzaron piedras, petardos, cohetones y otros artefactos contra las vallas instaladas frente a Palacio Nacional y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. En algunos puntos también intentaron prender fuego a las estructuras de protección, mientras elementos de seguridad utilizaron extintores para contener los ataques.

Los incidentes se prolongaron durante la tarde y noche. Cerca de las 19:00 horas, continuaban los intentos por retirar las vallas que protegían Palacio Nacional, aunque los manifestantes no lograron derribarlas.

La SSC informó que un joven de 17 años resultó lesionado luego de que una bomba molotov que presuntamente intentó arrojar rebotara y le provocara lesiones. El adolescente fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Además, 18 civiles sufrieron lesiones menores y fueron atendidos en el lugar por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Los disturbios también alcanzaron al Metro. Un grupo de personas encapuchadas rompió vidrios y lanzó cohetones al interior de la estación Tlatelolco, de la Línea 3, sin que se reportaran personas lesionadas. Personal del Metro realizó revisiones para retirar objetos que pudieran utilizarse para agredir y posteriormente utilizó un extintor ante el lanzamiento de nuevos cohetones.

Para la movilización, la SSC desplegó 900 elementos de las Policías de Sector y Metropolitanos, además de más de 200 integrantes de la Subsecretaría de Control de Tránsito y 180 paramédicos del ERUM.

Aunque los principales contingentes comenzaron a retirarse del Zócalo después de las 18:30 horas, algunos integrantes del llamado Bloque Negro permanecieron en la zona e intentaron derribar las vallas frente a Palacio Nacional hasta entrada la noche.