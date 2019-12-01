Mantiene la FGR investigaciones en torno al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco; colectivos de búsqueda acudieron a observar los trabajos en la zona

Mantiene la FGR investigaciones en torno al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco; colectivos de búsqueda acudieron a observar los trabajos en la zona
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 19:52:31
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Ciudad de México, a 13 de abril de 2026.- La investigación en torno al predio conocido como Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, continúa avanzando con la participación de autoridades federales y bajo estrictos protocolos periciales. La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los hechos relacionados con este sitio, presuntamente vinculado a actividades delictivas.

Como parte de las acciones recientes, el pasado 10 de abril integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas acudieron al lugar con autorización judicial. Durante esta visita, las labores se limitaron a la observación de zonas previamente intervenidas por especialistas, quienes han trabajado de manera continua en el procesamiento del terreno desde marzo de 2025, cuando la autoridad tomó conocimiento del caso.

De acuerdo con las investigaciones, el sitio habría sido utilizado como un espacio de adiestramiento por parte de una organización criminal. En el recorrido, personal especializado explicó a los asistentes los avances alcanzados, incluyendo los estudios realizados por peritos en antropología forense, así como las diligencias encabezadas por agentes del Ministerio Público responsables del caso.

Las evidencias recabadas siguen siendo analizadas por instancias periciales federales, mientras continúan las labores en el predio. La FGR aseguró que mantendrá informada a la sociedad sobre el desarrollo del caso y reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.

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